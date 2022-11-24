В четырех селах Малгобекского района Ингушетии на три часа отключат свет

Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике со ссылкой на ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго».

Будьте бдительны и осторожны. Следите за электрическими приборами и оборудованием, призвали в чрезвычайном ведомстве.

Единая дежурно-диспетчерская служба Малгобекского района 8 (8732) 62-41-81.