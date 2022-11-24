Энергоснабжение

В четырех селах Малгобекского района Ингушетии на три часа отключат свет

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Из-за плановых ремонтных работ сегодня, 24 ноября, с 13 до 16 часов будет прекращена подача электроснабжения в сельские поселения Новый-Редант, Аки-Юрт, Зязиков-Юрт и частично Нижние-Ачалуки Малгобекского района.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике со ссылкой на ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго».

Будьте бдительны и осторожны. Следите за электрическими приборами и оборудованием, призвали в чрезвычайном ведомстве.

Единая дежурно-диспетчерская служба Малгобекского района 8 (8732) 62-41-81.

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