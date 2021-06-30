В четырех сельских поселениях в горной Ингушетии открыты пункты финансового просвещения

Эксперты помогут жителям высокогорных сел Джейраха, Ляжги, Ольгетти и Гули разобраться в тонкостях использования дистанционных каналов финансовых услуг, расскажут о том, как преумножить накопления и наиболее выгодно и безопасно использовать тот или иной финансовый продукт, сообщили газете «Ингушетия» в отделении-НБ Ингушетии, отметив, что представителям кредитных организаций можно будет задать любые интересующие людей вопросы.

Решение об открытии пунктов финансового просвещения в горном районе было достигнуто в результате выездной рабочей встречи представителей регионального отделения Банка России во главе с заместителем управляющего Азой Мамиловой с главой администрации Джейрахского района Ахмедом Льяновым.

«Это часть большой программы, разработанной Банком России. По договоренности всех ответственных участников по реализации проекта в нашем регионе, ранее были открыты 7 точек финпросвещения в разных селах. Теперь состоялось открытие еще в 4-х горных сельских поселениях. В дальнейшем мы планируем расширять географию пунктов», — отметила Мамилова.

Пункты финансового просвещения начали свою работу на базе администраций сельских поселений, где специалисты будут проводить ежемесячно консультации по предварительной договоренности. Кроме того, представители отделения провели встречу с жителями сельского поселения Джейрах и передали информационные материалы по финансовому просвещению в администрации и библиотеки горных сел.

Создание пунктов финансового просвещения проходит в рамках реализации регионального проекта по повышению доступности финансовых услуг и увеличению доли безналичных платежей на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах Ингушетии. Проект был запущен в начале 2019 года и приказом Банка России был продлен до конца 2021 года.