Финансы

В четырех сельских поселениях в горной Ингушетии открыты пункты финансового просвещения

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В администрациях четырех сельских поселений Джейрахского района Ингушетии состоялось открытие общедоступных пунктов финансового просвещения.

Эксперты помогут жителям высокогорных сел Джейраха, Ляжги, Ольгетти и Гули разобраться в тонкостях использования дистанционных каналов финансовых услуг, расскажут о том, как преумножить накопления и наиболее выгодно и безопасно использовать тот или иной финансовый продукт, сообщили газете «Ингушетия» в отделении-НБ Ингушетии, отметив, что представителям кредитных организаций можно будет задать любые интересующие людей вопросы.

Решение об открытии пунктов финансового просвещения в горном районе было достигнуто в результате выездной рабочей встречи представителей регионального отделения Банка России во главе с заместителем управляющего Азой Мамиловой с главой администрации Джейрахского района Ахмедом Льяновым.

«Это часть большой программы, разработанной Банком России. По договоренности всех ответственных участников по реализации проекта в нашем регионе, ранее были открыты 7 точек финпросвещения в разных селах. Теперь состоялось открытие еще в 4-х горных сельских поселениях. В дальнейшем мы планируем расширять географию пунктов», — отметила Мамилова.

Пункты финансового просвещения начали свою работу на базе администраций сельских поселений, где специалисты будут проводить ежемесячно консультации по предварительной договоренности. Кроме того, представители отделения провели встречу с жителями сельского поселения Джейрах и передали информационные материалы по финансовому просвещению в администрации и библиотеки горных сел.

Создание пунктов финансового просвещения проходит в рамках реализации регионального проекта по повышению доступности финансовых услуг и увеличению доли безналичных платежей на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах Ингушетии. Проект был запущен в начале 2019 года и приказом Банка России был продлен до конца 2021 года.

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