В четырёх колледжах Ингушетии откроют современные мастерские

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В четырёх колледжах Ингушетии в 2022 году планируется открыть 11 мастерских по стандартам «Ворлдскиллс» в рамках проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование», сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона.

«Материально-техническая база этих учреждений будет отвечать самым современным требованиям к организации процесса образования. В этих колледжах студенты смогут на практике изучать веб-дизайн, пожарную безопасность, кирпичную кладку, бетонные работы и многое другое. Несомненно, открытие таких площадок будет способствовать улучшению качества обучения студентов. Это отвечает вызовам современного мира и позволит подготовить конкурентоспособных специалистов. Новые мастерские также будут служить отличным подспорьем для проведения переобучения и профессиональной переподготовки граждан нашей республики по самым востребованным специальностям», — отметила министр образования и науки республики Эсет Бокова.

По словам министра, современные мастерские по таким направлениям, как «Бетонные работы», «Кирпичная кладка», «Облицовка плитки», появятся в Ингушском политехническом колледже, а в колледже сервиса и быта г. Назрани мастерские будут предназначены для изучения сетевого и системного администрирования, веб-дизайна, информационной безопасности.

В пожарно-спасательном колледже сделают акцент на изучении спасательных работ и пожарной безопасности. На базе Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа имени Т. Х. Цурова откроют три мастерские — «Интеллектуальные системы учёта электроэнергии», «Эксплуатация кабельных линий электропередачи», «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики».

Напомним, в 2019 году на базе Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа имени Цурова были открыты пять мастерских по направлению «Строительство».

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