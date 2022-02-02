В четырёх колледжах Ингушетии откроют современные мастерские

«Материально-техническая база этих учреждений будет отвечать самым современным требованиям к организации процесса образования. В этих колледжах студенты смогут на практике изучать веб-дизайн, пожарную безопасность, кирпичную кладку, бетонные работы и многое другое. Несомненно, открытие таких площадок будет способствовать улучшению качества обучения студентов. Это отвечает вызовам современного мира и позволит подготовить конкурентоспособных специалистов. Новые мастерские также будут служить отличным подспорьем для проведения переобучения и профессиональной переподготовки граждан нашей республики по самым востребованным специальностям», — отметила министр образования и науки республики Эсет Бокова.

По словам министра, современные мастерские по таким направлениям, как «Бетонные работы», «Кирпичная кладка», «Облицовка плитки», появятся в Ингушском политехническом колледже, а в колледже сервиса и быта г. Назрани мастерские будут предназначены для изучения сетевого и системного администрирования, веб-дизайна, информационной безопасности.

В пожарно-спасательном колледже сделают акцент на изучении спасательных работ и пожарной безопасности. На базе Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа имени Т. Х. Цурова откроют три мастерские — «Интеллектуальные системы учёта электроэнергии», «Эксплуатация кабельных линий электропередачи», «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики».

Напомним, в 2019 году на базе Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа имени Цурова были открыты пять мастерских по направлению «Строительство».