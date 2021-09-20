Выборы

В ЦИК России и избирком Ингушетии жалоб по выборам в республике не поступало

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В ЦИК России и избирком Ингушетии жалоб по выборам в республике не поступало, сообщил на рабочей встрече с Главой республики Махмуд-Али Калиматовым председатель избирательной комиссии региона Мусса Евлоев.

Он отметил, что по предварительным данным, после обработки 100% протоколов, на выборах в Народное собрание Ингушетии с результатом в 82,20% голосов победила партия «Единая Россия».

На второй позиции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,85% (15 311 голосов). Далее КПРФ — 4,16% (8 106 голосов), ЛДПР набрала 4,99% или 9 750 голосов.

Представитель партии «Единая Россия» Муслим Татриев, баллотировавшийся по Ингушскому одномандатному избирательному округу номер 13, будет представлять республику в Госдуме VIII созыва, получив 71,99% голосов пришедших на выборы избирателей. За единоросса проголосовали 141 тыс. 040 человек.

Руководитель субъекта поинтересовался количеством жалоб и выявленных нарушений в ходе голосования.

Евлоев подчеркнул, что не выявлено ни одного нарушения. Были приняты жалобы, которые не носили существенного характера и не могли повлиять на ход выборного процесса. Все жалобы были на месте рассмотрены членами территориальных избиркомов.

«Хочу выразить благодарность каждому члену избиркома. Во многом — это итог слаженной работы всех звеньев избирательной системы в республике», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

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