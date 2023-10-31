В ЦКР Магаса состоится презентация книги Микаила Гуцериева «Две жизни»

По словам источника информации, о жизни и творчестве успешного предпринимателя, снискавшего признание на поэтическом поприще, известного мецената Микаила Сафарбековича Гуцериева участникам мероприятия расскажет писатель, публицист, литературный критик, председатель Союза писателей Ингушетии Хаваш Накостоев.

Зрителей ждут также литературно-музыкальные композиции.

Начало мероприятия — в 15:00.