В ЦКР Магаса состоится презентация книги Микаила Гуцериева «Две жизни»
Центр культурного развития столицы Ингушетии Магаса приглашает всех желающих 1 ноября на презентацию книги Микаила Гуцериева «Две жизни» («Ши вахар»), сообщили нашему изданию в региональном министерстве культуры.
По словам источника информации, о жизни и творчестве успешного предпринимателя, снискавшего признание на поэтическом поприще, известного мецената Микаила Сафарбековича Гуцериева участникам мероприятия расскажет писатель, публицист, литературный критик, председатель Союза писателей Ингушетии Хаваш Накостоев.
Зрителей ждут также литературно-музыкальные композиции.
Начало мероприятия — в 15:00.