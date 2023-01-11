В ЦКР столицы Ингушетии открывается студия танцев народов мира

«Совсем скоро у нас будет работать студия танцев народов мира, руководителем которой станет профессиональный хореограф индийских, испанских, латиноамериканских танцев Яха Джабагиева. Также под ее руководством дети и взрослые смогут попробовать себя в искусстве беллиданс (восточный танец)», — рассказал собеседник.

По его словам, Яха Джабагиева — трехкратная победительница международного индийского фестиваля, с 15-летним опытом преподавания в сфере хореографического искусства.

«Занятия в студии, набор в которую уже начат, позволят не просто получить уроки физического совершенствования и морального удовлетворения, но также предоставят прекрасную возможность погрузиться в культуру других народов», — отметил собеседник.