В ЦКР столицы Ингушетии открывается студия танцев народов мира

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Центр культурного развития города Магаса открывает новое направление творческой деятельности, сообщили газете «Ингушетия» в учреждении.

«Совсем скоро у нас будет работать студия танцев народов мира, руководителем которой станет профессиональный хореограф индийских, испанских, латиноамериканских танцев Яха Джабагиева. Также под ее руководством дети и взрослые смогут попробовать себя в искусстве беллиданс (восточный танец)», — рассказал собеседник.

По его словам, Яха Джабагиева — трехкратная победительница международного индийского фестиваля, с 15-летним опытом преподавания в сфере хореографического искусства.

«Занятия в студии, набор в которую уже начат, позволят не просто получить уроки физического совершенствования и морального удовлетворения, но также предоставят прекрасную возможность погрузиться в культуру других народов», — отметил собеседник.

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