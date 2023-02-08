В ЦКР столицы Ингушетии прошел мастер-класс по вышивке лентами
В Центре культурного развития города Магаса состоялся мастер-класс мастера декоративно-прикладного искусства Лидии Хамхоевой, сообщила пресс-служба ЦКР.
Мастерица продемонстрировала участникам мероприятия различные техники вышивки лентами и рассказала, как следует ухаживать за изделиями ручной работы. Здесь же были представлены различные вышивки Хамхоевой.
Москвичка Татьяна Никитина, впервые посетившая Ингушетию, побывала на мастер-классе и поделилась своими впечатлениями.
«Было очень интересно и познавательно. Считаю, что подобные направления творчества необходимо развивать активнее», — сказала она.