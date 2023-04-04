В ЦКР столицы Ингушетии прошел открытый урок для школьников «Книги — наши друзья»

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В Центре культурного развития города Магаса состоялся открытый урок, посвященный детским писателям, рассказал газете «Ингушетия» представитель учреждения.

Детям рассказали о том, что, читая хорошие книги, у них развивается фантазия, расширяется кругозор. Каждый участник мероприятия нашел для себя интересную книжку.

«Детская литература развивает и воспитывает духовно-нравственные представления подрастающего поколения. В связи с этим необходимо отметить важность проведения мероприятий такого характера», — отметил собеседник.

Мероприятие было приурочено к Международному дню детской книги, который отметили 2 апреля.

 

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