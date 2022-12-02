В ЦКР столицы Ингушетии прошли мастер-классы для школьников по различным ремеслам

Также на мероприятие были приглашены члены Ассоциации ремесленников Республики Ингушетия, которые также провели свои мастер-классы.

Вниманию зрителей были представлены различные виды ремесел: работа с войлоком, ленточное вышивание картин, работа с проволокой, создание копилок из глины, создание комиксов и многое другое.

«Школьники приятно и с пользой провели свободное время. Мы в очередной раз убедились в том, что подобные мероприятия необходимо проводить регулярно», — отметили организаторы мастер-классов.