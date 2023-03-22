В ЦКР столицы Ингушетии провели для школьников мероприятие к Всемирному дню Земли

Как рассказал представитель учреждения, детям рассказали о правилах поведения на природе, после чего ребята приняли участие в викторине на эту тему.

Напомним, Всемирный день Земли отмечается мировым сообществом 20 марта. Это событие приурочено ко дню весеннего равноденствия, когда длительность дня и ночи практически равна по всему миру.