В ЦКР столицы Ингушетии провели для школьников мероприятие к Всемирному дню Земли

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В Центре культурного развития Магаса прошел познавательный час для школьников на экологическую тему, приуроченный к Всемирному дню Земли.

Как рассказал представитель учреждения, детям рассказали о правилах поведения на природе, после чего ребята приняли участие в викторине на эту тему.

Напомним, Всемирный день Земли отмечается мировым сообществом 20 марта. Это событие приурочено ко дню весеннего равноденствия, когда длительность дня и ночи практически равна по всему миру.

 

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