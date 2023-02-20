В ЦУР Ингушетии обсудили проблему электроснабжения в городе Сунжа

Мальсагов отметил, что с декабря прошлого года и по февраль 2023-го в систему «Инцидент Менеджмент» поступило 56 обращений по теме электричества и 19 по воде и это не считая обращений, опубликованных в запрещенной в России сети «Инстаграм».

Умаров сообщил, что отключения происходили из-за слабого трансформатора, который не выдерживал нагрузку. «Подстанция «Слепцовская-110» помимо Сунжи, обслуживает еще и частично Карабулак и Сунженский район, и из-за его нестабильной работы без света часто оставались и ряда населенных пунктов», — сказал мэр Сунжи.

По его словам, на сегодняшний день в Сунже в тестовом режиме запущен новый трансформатор, стоимостью 37,5 млн рублей, закупленный на средства фонда «Сафмар» Микаила Гуцериева, после подписания соглашения между промышленно-финансовой группой и фондом Национального развития Ингушетии. По истечении трех дней холостого хода трансформатор будет введен в полную эксплуатацию и должен выйти на полную мощность уже 23 февраля.

Напомним, что мощность нового трансформатора составляет 40 тыс. кВА. По расчетам инженеров, ее с запасом хватит для бесперебойной подачи электроэнергии в Сунжу и другие населенные пункты.