В ЦУР Ингушетии предложили операторам компенсировать абонентам убытки из-за потери интернета

Мальсагов на заседании консультативного совета по защите прав потребителей при управлении Роспотребнадзора по региону, на котором обсуждался вопрос о частых жалобах населения на отключение мобильного интернета, отметил, что в 2022-2023 годах в системе «Инцидент Менеджмент» было зарегистрировано 78 обращений по этому поводу.

«Принимая во внимание тот факт, что с февраля 2022 года система «Инцидент Менеджмент» не мониторит и не регистрирует жалобы, опубликованные в запрещенной в России социальной сети «Инстаграм», можно смело утверждать, что обращений по отключению интернета было на порядок больше», — сказал руководитель ЦУР.

Он призвал операторов сотовой связи, чтобы те, хотя бы уведомляли жителей о планируемых отключениях с четкими сроками, когда собираются возобновлять работу, тогда абоненты могли бы планировать время пользования интернетом.

По итогам заседания совета на основании подписанного соглашения о взаимодействии, ЦУР передаст все поступившие в систему мониторинга обращения в аппарат уполномоченного по правам человека в республике для дальнейшего рассмотрения.