В ЦУР Ингушетии за месяц обработано более 750 обращений

В 2022 году наибольшее число жалоб касалось сферы ЖКХ — 291 обращение. На втором месте социальное обслуживание и защита — 151. На состояние автомобильных дорог пожаловались 62 жителя республики, отмечает пресс-служба Главы и правительства республики.

Ведомства с наибольшим количеством отработанных обращений: министерство труда, занятости и социального развития Ингушетии, а также администрации городов Назрани и Малгобека.

«Главная задача Центра управления регионом — выстроить эффективную и комфортную коммуникацию между органами власти и обществом. Региональный ЦУР помогает нам контролировать работу органов исполнительной власти и муниципальных образований. Важна обратная связь на запросы людей и оперативность в решении многих проблем», — отметил Глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, центры управления регионами были созданы в 2020 году во всех субъектах России по поручению Президента Владимира Путина. Это единые пункты мониторинга, куда поступают и оперативно отрабатываются проблемные вопросы жителей по самым разным темам. На основе полученных аналитических данных принимаются управленческие решения с учетом социального запроса.