ЦУР

В ЦУР Ингушетии за месяц обработано более 750 обращений

0

В центре управления регионом Ингушетии за январь текущего года обработано 766 обращений, что в пять раз больше, чем за аналогичный период 2021 года.

В 2022 году наибольшее число жалоб касалось сферы ЖКХ — 291 обращение. На втором месте социальное обслуживание и защита — 151. На состояние автомобильных дорог пожаловались 62 жителя республики, отмечает пресс-служба Главы и правительства республики.

Ведомства с наибольшим количеством отработанных обращений: министерство труда, занятости и социального развития Ингушетии, а также администрации городов Назрани и Малгобека.

«Главная задача Центра управления регионом — выстроить эффективную и комфортную коммуникацию между органами власти и обществом. Региональный ЦУР помогает нам контролировать работу органов исполнительной власти и муниципальных образований. Важна обратная связь на запросы людей и оперативность в решении многих проблем», — отметил Глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, центры управления регионами были созданы в 2020 году во всех субъектах России по поручению Президента Владимира Путина. Это единые пункты мониторинга, куда поступают и оперативно отрабатываются проблемные вопросы жителей по самым разным темам. На основе полученных аналитических данных принимаются управленческие решения с учетом социального запроса.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Назрани будет благоустроена прилегающая к пятнадцатой школе территория
В Магасе проводится масштабная проверка систем уличного освещения
Сельхозпроизводство в Ингушетии увеличилось на 18% в 2021 году
Пропавшую несовершеннолетнюю жительницу Подмосковья нашли в Ингушетии
Житель Ингушетии перевел мошенникам 271 тыс. рублей на инвестиции
Юный ингушский спортсмен занял первое место на турнире ММА в Тульской области
Ингушский футболист Аслан Муталиев снова в лидерах молодежного чемпионата
Экологи Ингушетии оштрафуют 12 учебных заведений за неоплату НВОС
В Ингушетии прирост населения за 2021 год составил 12%
В Ингушетии подсчитают диких животных по зимним маршрутам
Общественный транспорт в Ингушетии перейдет на безналичную оплату проезда

Главное

Яндекс.Метрика

 