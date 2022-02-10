В ЦУР Ингушетии за месяц обработано более 750 обращений
В центре управления регионом Ингушетии за январь текущего года обработано 766 обращений, что в пять раз больше, чем за аналогичный период 2021 года.
В 2022 году наибольшее число жалоб касалось сферы ЖКХ — 291 обращение. На втором месте социальное обслуживание и защита — 151. На состояние автомобильных дорог пожаловались 62 жителя республики, отмечает пресс-служба Главы и правительства республики.
Ведомства с наибольшим количеством отработанных обращений: министерство труда, занятости и социального развития Ингушетии, а также администрации городов Назрани и Малгобека.
«Главная задача Центра управления регионом — выстроить эффективную и комфортную коммуникацию между органами власти и обществом. Региональный ЦУР помогает нам контролировать работу органов исполнительной власти и муниципальных образований. Важна обратная связь на запросы людей и оперативность в решении многих проблем», — отметил Глава региона Махмуд-Али Калиматов.
Напомним, центры управления регионами были созданы в 2020 году во всех субъектах России по поручению Президента Владимира Путина. Это единые пункты мониторинга, куда поступают и оперативно отрабатываются проблемные вопросы жителей по самым разным темам. На основе полученных аналитических данных принимаются управленческие решения с учетом социального запроса.