В ЦУР Ингушетии за полгода поступило более 2 тыс. обращений

Вторую позицию занимает образование — 248 обращений. Жалобы и пожелания, связанные с качеством дорог, занимают третье место, в сумме они составили 206.

Спецпроекты, торговля и выборы вызывают у людей меньше всего нареканий. По каждой позиции в ЦУР пришло только по одному сообщению.

Чуть больше обращений — в количестве четырех — было связанно с законностью и правопорядком, а также с памятниками объектов культурного наследия.

Статистика по социальному обслуживанию, благоустройству и здравоохранению представлена в следующих цифрах: 150, 125 и 75 обращений соответственно.