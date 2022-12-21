В ЦУР Ингушетии занимаются выявлением и маркировкой фейков

В Центре управления регионом Ингушетии отметили: субъект хотя и маленький, но все же в информационном поле активно выходят фейки. Руководитель структуры Магомед Мальсагов сообщил, что аналитики ЦУР занимаются выявлением и маркировкой фейковых новостей, которые выходят в ингушском сегменте социальных сетей.

«Подавляющее большинство из них в последнее время касаются международной повестки, и в основном они федерального уровня. Противодействие мы ведем вместе с региональными властями», — отметил он.

Между тем, как считают эксперты, обсудившие проблему в МИА «России сегодня», в 2022 году страна столкнулась с самой массовой информационной атакой в истории. По статистике, в сравнении с 2021 годом объем недостоверных сведений в интернете вырос в 6 раз. Количество уникальных фейков достигло 3,7 тысячи, а количество упоминаний превысило 9,3 миллиона. Более того, как подчеркнул генеральный директор АНО «Диалог Регионы» и АНО «Диалог» Владимир Табак, 60% пользователей сети встречают фейки не реже раза в неделю.

Самые популярные фейки — постановочные или архивные фото и видео, поддельные документы, а также предумышленное искажение информации. Табак отметил, что фейки сегодня становятся настолько правдоподобными, что размывается граница доверия пользователя к каналам коммуникации, что подчеркивает необходимость их устранения.

Таким образом, специально для борьбы с фейками в этом году «Диалог» запустил платформу фактического анализа «Лапша медиа», предоставляющую экспертам, ведущим СМИ и вузам квалифицированные оценки фейков.

«Мы столкнулись с угрозой не только информационной, но и национальной безопасности, когда требуется консолидация государства и гражданского общества: органов власти, молодежи, представителей СМИ, вузов, экспертных сообществ. «Лапша Медиа» сегодня предоставляет возможность получить достоверные данные пользователям, которые сталкиваются с фейками», — отметил Табак.

По его словам, с момента запуска платформы поступило более 85 тыс. запросов на проверку публикаций и сообщений. Он также подчеркнул, что только при своевременной отработке информации возможно создание безопасной информационной среды для граждан.