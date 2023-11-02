В День народного единства на телебашне в Ингушетии включат праздничную подсветку

«Тематическое световое шоу посвящено Дню народного единства. На телебашне будут чередоваться триколор, изображение флага Ингушетии и бегущая строка с текстом поздравления», — сказал собеседник издания.

Он отметил, что Назрановская телебашня — ключевой объект региональной сети эфирного телерадиовещания. Она транслирует 20 цифровых телеканалов и три радиостанции в свободном доступе, в составе цифровой телевизионной сети республики, обеспечивая телесигналом более 98,8 % жителей региона.

Аслан Абадиев напомнил, что на медиафасаде Останкинской телебашни в этот день появится ролик в честь открытия на ВДНХ выставки-форума «Россия». В выставке, показывающей единство нашей необъятной страны, будут участвовать все 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций.