Праздник

В День народного единства на телебашне в Ингушетии включат праздничную подсветку

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Телебашня РТРС в Назрани 4 ноября озарится калейдоскопом праздничных образов, сообщил «Ингушетии» ведущий инженер-программист РТПЦ республики Аслан Абадиев.

«Тематическое световое шоу посвящено Дню народного единства. На телебашне будут чередоваться триколор, изображение флага Ингушетии и бегущая строка с текстом поздравления», — сказал собеседник издания.

Он отметил, что Назрановская телебашня — ключевой объект региональной сети эфирного телерадиовещания. Она транслирует 20 цифровых телеканалов и три радиостанции в свободном доступе, в составе цифровой телевизионной сети республики, обеспечивая телесигналом более 98,8 % жителей региона.

Аслан Абадиев напомнил, что на медиафасаде Останкинской телебашни в этот день появится ролик в честь открытия на ВДНХ выставки-форума «Россия». В выставке, показывающей единство нашей необъятной страны, будут участвовать все 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций.

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