В День народного единства в Ингушетии пройдут выставка ремесленников и ярмарка

Накануне праздника, 3 ноября, в тронном зале 100-метровой башни Согласия в Магасе в очном формате пройдет Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». В мероприятии примут участие представители органов исполнительной власти, депутаты парламента, общественники и представители национальных культурных общин.

4 ноября на площади перед ДК Назрани планируется проведение выставки ремесленников, на которой будут представлены различные предметы декоративно-прикладного искусства, живописи, а также блюда национальной кухни. В этот день Минсельхоз региона организует ярмарку.

Отмечается, что в праздничном мероприятии примет участие Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

В городских и сельских домах культуры республики запланированы концерты, творческие вечера, литературно-музыкальные композиции. Всего по линии Минкультуры будет проведено более 50 мероприятий, в том числе выставки в Национальной библиотеке и музее краеведения имени Тугана Мальсагова.

«День народного единства — это особый праздник, когда мы нашей единой российской семьей отмечаем наше великое наследие, нашу историю и нашу силу. Этот день напоминает нам о важности объединения, о том, что мы сильнее, когда стоим вместе. Празднуя День народного единства, мы подчеркиваем важность солидарности, взаимопомощи и согласия. Этот праздник напоминает нам о том, что, только объединившись, мы сможем преодолеть любые трудности и привнести в жизнь нашей родины России процветание и радость», — отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.