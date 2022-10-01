В день пожилых людей Глава Ингушетии пожелал им «не терять огонька в глазах»

«От всей души желаю всем нашим пожилым людям, нашим боаккхий нах, не терять этого огонька в глазах, который даже не у всех молодых людей увидишь. Ваш жизненный багаж полезен для подрастающего поколения. Вы щедро делитесь этим с детьми, внуками, так и складываются наши семейные и народные традиции», — подчеркнул Калиматов.

«Искренне рад, что вы у нас есть. Кстати, моей маме Аминат Калиматовой 85 лет», — добавил Глава региона, пожелав пожилым людям всех благ и здоровья.

Как ранее сообщала газета «Ингушетия», второй год подряд топ регионов-долгожителей возглавляет наша республика, здесь показатель ожидаемой продолжительности жизни составил 80,52 года. В пятерку также вошли Дагестан (76,59 года), Москва (74,55 года), Кабардино-Балкария (73,77 года) и Карачаево-Черкесия (73,47 года).

Международный день пожилых людей отмечается ежегодно 1 октября по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1991 года.

Целью его проведения является привлечение внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста, повышение степени информирования общественности о проблеме демографического старения общества, индивидуальных и социальных потребностях пожилых людей, их вкладе в развитие общества, необходимости изменения отношения к пожилым людям, обеспечения людям пожилого возраста независимости, участия в жизни общества, необходимого ухода, условий для реализации внутреннего потенциала и поддержания их достоинства.