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В День правовой помощи детям судебные приставы Ингушетии откроют «горячую линию»

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Управление Федеральной службы судебных приставов по Ингушетии проведет «горячую линию» в рамках Дня правовой помощи детям 18 ноября 2022 года. Об этом газете «Ингушетия» сообщил представитель пресс-службы ведомства Амирхан Бузуртанов.

«В этот день управление организует "горячую линию" с бесплатной юридической консультацией по вопросам прав детей, опеки, попечительства, отцовства и материнства. Основная задача данного мероприятия — правовая помощь детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также широкое информирование граждан о возможностях системы бесплатной юридической помощи и формирования правовой грамотности среди несовершеннолетних», — сказал собеседник издания.

Бузуртанов добавил, что горячая линия будет работать с 10 до 16 часов, а звонки будут приниматься по телефону: 8 (8734) 55-20-47.

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