День Республики

В День республики ингушские театры представят свои спектакли онлайн

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В День Ингушетии, 4 июня, драмтеатр имени Базоркина и Русский музыкально-драматический театр республики приглашают зрителей на спектакли, которые пройдут в онлайн-формате, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Спектакль Ингушского государственного драматического театра «Сыновья Беки» по роману Ахмета Бокова можно посмотреть на канале YouTube ingdramteatr. Русский государственный музыкально-драматический театр представит на своем канале в YouTube спектакль «Из тьмы веков» по роману Идриса Базоркина.

Объявленный ранее спектакль Ингушского драмтеатра «Асхаб Бендер», который планировали показать 5 июня во Дворце культуры Назрани, отменили из-за ограничений по коронавирусной инфекции.

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