В День республики ингушские театры представят свои спектакли онлайн

Спектакль Ингушского государственного драматического театра «Сыновья Беки» по роману Ахмета Бокова можно посмотреть на канале YouTube ingdramteatr. Русский государственный музыкально-драматический театр представит на своем канале в YouTube спектакль «Из тьмы веков» по роману Идриса Базоркина.

Объявленный ранее спектакль Ингушского драмтеатра «Асхаб Бендер», который планировали показать 5 июня во Дворце культуры Назрани, отменили из-за ограничений по коронавирусной инфекции.