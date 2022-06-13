В День России ингушским юнармейцам вручили первые в их жизни паспорта

Как рассказали в Ингушском региональной штабе «Юнармии», свои первые паспорта получили 6 представителей патриотического движения, имеющих достижения в учебе и общественной жизни. Вместе с паспортом ребята получили основной закон государства — Конституцию Российской Федерации — и памятные подарки.

Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Мы — граждане России!», которой в этом году исполнилось 20 лет. Цель акции — повышение значения понятия «гражданин России» в сознании подростков, впервые получающих паспорт граждан страны. Торжественное вручение паспортов всегда проходит в честь знаменательных дат: Дня России, Дня Конституции Российской Федерации.