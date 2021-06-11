День России

В День России музей изобразительных искусств Ингушетии откроет свои двери для всех желающих

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии 12 июня пройдет день открытых дверей, приуроченный ко Дню России, сообщила пресс-служба учреждения.

«День России — важный государственный праздник Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 12 июня. В честь празднования этой даты музей изобразительных искусств предоставляет жителям и гостям республики возможность бесплатного посещения действующих выставок и экспозиций», — сказали в пресс-службе.

По словам собеседника, посетители познакомятся с выставкой декоративно-прикладного искусства «Ингушетия мастеровая», выставкой живописи и графики из фондов музея ко Дню восстановления государственности Республики Ингушетия «Родины яркие уголки», персональной выставкой Айны Буружевой «Мои впечатления в красках», персональной выставкой Батыра Картоева «Монолог о земле родной».

Акция пройдет с 10:00 до 17:00 по адресу: г. Карабулак, ул. Джабагиева, 139.

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