В День России телебашня в Назрани озарится праздничной подсветкой
Филиал РТРС «РТПЦ Республики Ингушетия» включит 12 июня тематическую архитектурно-художественную подсветку на главной телебашне региона в честь Дня России.
«На башне отобразится триколор и анимация в виде праздничного салюта, а также бегущая строка «С Днем России!», — сообщил «Ингушетии» инженер-программист филиала Аслан Абадиев.
По его словам, сценарий подсветки будет работать с 21 часа до 01.00 мск 13 июня.
Всего акцию поддержат около 20 телебашен РТРС.