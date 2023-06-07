Акция

В День России телебашня в Назрани озарится праздничной подсветкой

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Филиал РТРС «РТПЦ Республики Ингушетия» включит 12 июня тематическую архитектурно-художественную подсветку на главной телебашне региона в честь Дня России.

«На башне отобразится триколор и анимация в виде праздничного салюта, а также бегущая строка «С Днем России!», — сообщил «Ингушетии» инженер-программист филиала Аслан Абадиев.

По его словам, сценарий подсветки будет работать с 21 часа до 01.00 мск 13 июня.

Всего акцию поддержат около 20 телебашен РТРС.

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