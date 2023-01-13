Праздник

В День российской печати Глава Ингушетии встретился с региональными журналистами

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов встретился с представителями СМИ региона в День российской печати. Руководитель субъекта и журналисты обсудили итоги 2022 года и планы совместной работы в 2023 году.

«Сегодня встретился с представителями печатных изданий республики. Поздравил их с профессиональным праздником — Днём российской печати. В своих публикациях журналисты дают объективную картину текущих событий, а это важно для всех нас. Это огромный, каждодневный труд», — написал в своем Телеграмм-канале Глава региона.

По его словам, на встрече присутствовали сотрудники 11 печатных изданий, среди которых были журналисты старейшей газеты региона «Сердало» и газеты «Ингушетия», которые в 2023 году отметят, соответственно, 100 и 30 лет со дня основания.

«Обещаю, что юбилей двух республиканских изданий мы отметим на должном уровне», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

В завершение руководитель региона пожелал присутствовавшим в 2023 году больших творческих успехов и хороших новостей, отметив, что СМИ региона всегда могут рассчитывать на помощь и поддержку властей республики.

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