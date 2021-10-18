В день рождения Назрани ввели в строй еще одну зону отдыха
В честь 240-летия основания Назрани городские власти подготовили множество приятных сюрпризов для горожан и гостей культурной столицы Ингушетии. Среди них — введенная в строй накануне реконструированная зона отдыха, расположенная перед зданием мэрии.
Центральным элементом здесь стал фонтан, бьющий «из-под земли». Раньше он был «заключен» в громоздкую конструкцию, на которую взбирались детишки, подвергая себя опасности.
Обновлена брусчатка площади, появились новые виды элементов озеленения. Как отметили в мэрии города, все сделано для приятного времяпрепровождения.