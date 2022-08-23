В День солидарности в борьбе с терроризмом в Ингушетии пройдут памятные мероприятия

Об этом на заседании правительства под руководством премьера республики Владимира Сластенина сообщил заместитель министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации региона Руслан Мизиев.

По его словам, администрациями муниципальных районов и городских округов будут оформлены города и районы, размещены тематические баннеры и растяжки. В общеобразовательных организациях пройдут классные часы, уроки безопасности, беседы о противопожарной, антитеррористической безопасности, соблюдения ПДД, безопасного поведения в школе и дома.

В Национальной библиотеке Ингушетии пройдет книжная документальная выставка «Терроризм уродует мир», а в Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова — выставка «Вместе против терроризма». Параллельно в домах культуры запланированы тематические вечера, беседы, в спортивных учреждениях — информационно-профилактические встречи с молодежью, а также спортивные мероприятия, посвященные Международному дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Сластенин поставил задачу предпринять надлежащие меры по обеспечению безопасности участников в период проведения массовых мероприятий, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Напомним, ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был установлен федеральным законом от 21 июля 2005 года.

Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1-3 сентября 2004 года в городе Беслане, когда в результате террористического акта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети.

День солидарности в борьбе с терроризмом символизирует единение государства и общества в борьбе с таким страшным явлением, как терроризм.