В День защиты детей Глава Ингушетии пожелал им мира и родных людей рядом

«Желаю им добрых, любящих и понимающих родителей. Это самые главные их защитники. Так должно быть», — отметил он в своем Telegram-канале.

«Пусть ни один ребенок не останется без заботы и постоянного внимания. Искренне желаю всем детям счастья, мира и родных людей рядом», — добавил Глава региона.

Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Праздник был учрежден в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году.

Инициативу конгресса поддержала Организация объединенных наций и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.