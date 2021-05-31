В День защиты детей Путин пообщается с многодетными семьями, в том числе из Ингушетии

«В беседе в режиме видеосвязи примут участие многодетные семьи из Калужской, Волгоградской, Омской и Амурской областей, из Ингушетии, Пермского края, а также Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов», — отметили в Кремле.

Орденом «Родительская слава» награждаются родители или усыновители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.

Орден был учрежден в мае 2008 года. В 2009-2019 годах сообщалось о награждении орденом 393 многодетных семей (включая 19 родителей-одиночек). В 2018 году была награждена 31 семья (из них трое родителей-одиночек), в 2019 году — семь семей.

Отметим также, что накануне Дня защиты детей Владимир Путин провел рабочую встречу с уполномоченным при Президенте по правам ребенка Анной Кузнецовой. Детский омбудсмен представила главе государства ежегодный доклад о ситуации с защитой прав детей в России.