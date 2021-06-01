В День защиты детей в Магасе пройдет развлекательная программа для ребят

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Сегодня в Магасе, на площади Алания у башни Согласия, актеры Ингушского театра юного зрителя представят развлекательную программу для ребят и их родителей, приуроченную к Международному дню защиты детей, сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.

В программе — танцы для детей, викторина, веселые конкурсы, загадки, шутки, игры. Ребята сами смогут почитать стихи и, конечно же, получить подарки и сувениры. Дети встретятся с известными персонажами из спектаклей: лесными феями, пиратами, трубадурами, народным героем-шутником Цагеном и его спутником Осликом и др.

«Никто не останется равнодушным и уйдет с праздника с самыми положительными эмоциями», — пообещали в министерстве.

Начало мероприятия — в 15:00.

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