День знаний

В День знаний Глава Ингушетии пожелал никогда не терять стремления учиться

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил детей, учителей, родителей с Днем знаний.

«Всем, кто начинает сегодня учебный год, желаю никогда не терять стремления учиться, чтобы их школьная жизнь всегда была интересной», — отметил он в своем Телеграм-канале.

Педагогам Махмуд-Али Калиматов пожелал старательных учеников, моральной устойчивости и сил, здоровья и оптимизма. «Пусть ваш труд будет ценен и уважаем», — добавил руководитель субъекта.

Как ранее сообщала газета «Ингушетия», в новом учебном году 86 государственных детских садов и 149 школ республики готовы к приему более 87 тыс. малышей и учащихся, из них свыше 9 750 — первоклассники. При этом, более половины из образовательных организаций будет работать в одну смену, а 74 — в две.

Также в рамках реализации мероприятия «Модернизация школьных систем образования» федеральной целевой программы «Развитие образования», завершен капремонт в 16 школах. Обновлена школьная инфраструктура, классы оснащены оборудованием. В остальных образовательных организациях проведены косметические ремонтные работы.

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