Реконструкция

В детском лагере «Эрзи» в горной Ингушетии проведут капитальный ремонт

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По итогам посещения главой Минстроя Ингушетии Микаилом Балахоевым детского оздоровительного лагеря «Эрзи» принято решение провести капитальный ремонт объекта: реконструировать бассейн, спортивные площадки, установить воркаут-площадку и детские качели, привести в порядок актовый зал.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Джейрахского района, инспекционный выезд в детский лагерь был совершён в рамках исполнения поручения Главы республики Махмуд-Али Калиматова. Руководитель строительного ведомства региона осмотрел территорию детского комплекса, административные корпуса, столовую, актовый зал, спальные помещения и пообщался с руководством лагеря.

Капитальный ремонт в «Эрзи» будет проведён за счёт финансирования ПАО «Сбербанк». На эти цели будет направлено 20 млн руб. Уже к началу летних каникул все работы на объекте должны быть завершены.

Напомним, детский лагерь «Эрзи» функционирует с 1999 года и ежегодно принимает в своих стенах свыше 500 детей. В 2016 году на территории лагеря был построен новый корпус с медпунктом и учебными классами, игровыми и спальными комнатами.

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