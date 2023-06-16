В детском лагере «Эрзи» в горной Ингушетии воры украли детали с генератора

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В Джейрахском районе Ингушетии ищут воров, укравших детали с электрического генератора, установленного в детском лагере «Эрзи», сообщили газете «Ингушетия» в региональном МВД.

«С трёхфазного генератора похищен стартер радиатора охлаждения, масленые насосы, клапанная крышка, 2 распредвала, коллектор и ряд более мелких деталей. Сумма ущерба устанавливается», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают причастных к преступлению и подсчитывают сумму причиненного ущерба.

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