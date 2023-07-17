Безопасность

В детском лагере «Нефтяник» Ингушетии спасатели провели урок безопасности на воде

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В детском лагере «Нефтяник» в Малгобеке инспектор главного управления МЧС по Ингушетии Беслан Оздоев и сотрудники поисково-спасательного отряда «Тарко» провели урок безопасности на воде, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Детям наглядно продемонстрировали способы оказания первой доврачебной помощи при утоплении и транспортировке пострадавшего, показали, как правильно надевать спасательный жилет и набирать номер службы спасения.

Инспектор отдела безопасности людей на водных объектах Оздоев отметил, что подобные мероприятия проводятся на регулярной основе, поскольку во время летних школьных каникул, это направление является для представителей МЧС приоритетным.

В завершении учебно-показательных занятий с воспитателями лагеря провели инструктаж и роздали памятки.

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