В детском реабилитационном центре Ингушетии прошел праздничный концерт

Ведущей концерта стала художественный руководитель РДНТ, заслуженный деятель искусств Ингушетии Асет Абдурзакова.

«В праздничном событии приняли участие талантливые солистки-вокалистки Назрановского районного дома культуры Дейси Харсиева и Даяна Татриева, воспитанница ДК сельского поселения Троицкое Имана Хашиева, а также хореографический ансамбль «Мужичи». Можно с уверенностью сказать, что концерт удался на славу. Об этом свидетельствует тот теплый прием, который оказали юным артистам воспитанники детского реабилитационного центра», — рассказала Асет Абдурзакова.

Отметим, что это далеко не первое мероприятие, подготовленное РДНТ для детей с ограниченными возможностями здоровья. Дирекция детского реабилитационного центра выразила Абдурзаковой благодарность за проведении благотворительных мероприятий для детей-инвалидов.