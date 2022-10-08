Безопасность

В детском саду села Плиево Ингушетии провели практические занятие по пожарной безопасности

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Сотрудник отдела надзорной деятельности ГУ МЧС по Ингушетии Магомед Барахоев провел практические занятия в детском саду «Карусель» сельского поселения Плиево Назрановского района.

Ребята закрепили свои знания, послушав сотрудника чрезвычайного ведомства, который рассказал об элементарных правилах пожарной безопасности дома, в общественных местах и на природе, а также им напомнил номер телефона пожарной охраны «101».

В ходе проведения учебных занятий, была проверена работоспособность пожарной сигнализации, услышав сигнал тревоги, воспитатели провели эвакуацию детей из здания.

«Подобные мероприятия играют важную роль в формировании культуры безопасности среди гражданского населения, так как направлены на повышение уровня знаний о правилах и мерах пожарной безопасности, что помогает значительно уменьшить количество возгораний, связанных с человеческой халатностью», — цитирует Барахоева пресс-служба МЧС по республике.

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