Выставка

В детской школе искусств города Карабулака Ингушетии проходит выставка «Так звучит цвет»

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В детской школе искусств города Карабулака состоялось открытие совместной выставки Амины Гайтукиевой и Бэлы Мурзабековой под названием «Так звучит цвет», сообщила пресс-служба Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии.

К своей совместной выставке талантливые воспитанницы народного художника республики Мусы Мартазанова подготовились основательно — творческий тандем представил около 30 работ, написанных в разных жанрах.

Почетными гостями мероприятия стали сотрудники музея ИЗО — заместитель директора Алихан Гаирбеков, главный хранитель Мадина Хамхоева, научный сотрудник Роза Хамхоева и экскурсовод Луиза Плиева.

«Работы Амины и Бэлы действительно хочется долго и с интересом рассматривать, — отметила в своем выступлении Мадина Хамхоева. — Они, без сомнений, имеют высокий уровень. Видно, что девушки не ищут легких путей, прибегая к жанрам — и разным, и сложным».

Коллектив музея изобразительных искусств поздравил Амину Гайтукиеву и Бэлу Мурзабекову с открытием выставки и пожелал творческого вдохновения и новых успехов.

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