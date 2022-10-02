В детской школе искусств города Карабулака Ингушетии проходит выставка «Так звучит цвет»

К своей совместной выставке талантливые воспитанницы народного художника республики Мусы Мартазанова подготовились основательно — творческий тандем представил около 30 работ, написанных в разных жанрах.

Почетными гостями мероприятия стали сотрудники музея ИЗО — заместитель директора Алихан Гаирбеков, главный хранитель Мадина Хамхоева, научный сотрудник Роза Хамхоева и экскурсовод Луиза Плиева.

«Работы Амины и Бэлы действительно хочется долго и с интересом рассматривать, — отметила в своем выступлении Мадина Хамхоева. — Они, без сомнений, имеют высокий уровень. Видно, что девушки не ищут легких путей, прибегая к жанрам — и разным, и сложным».

Коллектив музея изобразительных искусств поздравил Амину Гайтукиеву и Бэлу Мурзабекову с открытием выставки и пожелал творческого вдохновения и новых успехов.