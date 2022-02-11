В детской школе искусств города Карабулака Ингушетии проведут капитальный ремонт
Исполняющая обязанности министра культуры Ингушетии Залина Льянова с инспекционным визитом побывала в детской школе искусств Карабулака, где вместе с директором учреждения Мусой Мартазановым осмотрела классы и помещения для преподавательского состава, а также прилегающую территорию.
Как сообщила пресс-служба Минкультуры, глава ведомства отметила ветхость всего здания и его непригодность для нормального учебного процесса.
«Детская школа искусств — это творческий и просветительский центр, деятельность которого направлена на духовное и интеллектуальное развитие подрастающего. Важно создать все необходимые условия, чтобы ребятишек и преподавателей ничто не отвлекало от учебного процесса, но в данном здании весьма сложно на это рассчитывать, учитывая его ветхое состояние», — цитирует пресс-служба слова Льяновой.
Однако, по ее словам, даже в таких условиях дети становятся лауреатами и призерами множества музыкальных и художественных конкурсов, что свидетельствует о высокой квалификации преподавателей и желании самих ребят учиться и добиваться результата.
«Наша задача — создать для них все необходимые условия, чтобы они могли быть сосредоточены исключительно на учебном процессе», — добавила министр.
В заключение инспекционной поездки Льянова выразила уверенность, что после капитального ремонта здание преобразится и будет соответствовать всем необходимым федеральным и современным стандартам.