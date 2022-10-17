Мастер-класс

В ДК села Алкун Ингушетии прошел мастер-класс для юных художников «Папин портрет»

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Воспитанники Дома культуры сельского поселения Алкун Сунженского района стали участниками мастер-класса «Папин портрет», приуроченного ко Дню отца, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Ребята сели за мольберты и каждый сосредоточенно создавал портрет своего папы.

«Мастер-класс, проведенный в нашем ДК, познакомил детей с нетрадиционной техникой рисования, а также техникой создания поделок своими руками. В этом возрасте важно развивать творческие способности и мелкую моторику рук. Особое значение имело то, что каждый из наших воспитанников в этот день нёс своему папе подарок, сделанный своими руками. Расширять представление детей о семье, укреплять семейные связи и любовь — задача любого общества», — рассказала директор ДК Мадина Горбакова.

Напомним, Международный день отца отмечают более чем в 50 странах по всему миру, но в России этот праздник официально появился только в прошлом году. Его цель — выразить благодарность отцам за их вклад в воспитание детей, возродить в обществе правильное понимание ролевой модели отцовства, в которой мужчина уделяет такое же количество внимания детям, что и мать.масте

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