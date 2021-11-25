В ДК сельского поселения Алхасты Ингушетии прошло мероприятие, приуроченное к Году науки и технологий

Ведущий мероприятия Адам Загиев рассказал учащимся сельской школы — детского сада о научных открытиях и достижениях. Ребята прочитали стихи о российской науке. Затем был проведен блиц-опрос, на вопросы которого дети отвечали правильно и точно.

В завершение мероприятия все участники встречи сделали вывод, что самое ценное сокровище, которое есть у человека — это знания.

«Мы должны сказать спасибо научному прогрессу, должны сами стремиться внести свой вклад в развитие отечественной науки и техники», — сказал в заключение ведущий.