Декада

В ДК сельского поселения Барсуки Ингушетии прошел литературный час для школьников в рамках Декады родного языка и литературы

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В Доме культуры сельского поселения Барсуки Назрановского района в рамках Декады ингушского языка и литературы прошел литературный час для школьников, сообщил представитель учреждения.

Как отметили организаторы, цель данного мероприятия — способствовать повышению уровня творческой активности у воспитанников, воспитывать чувства уважения друг к другу, к обычаям, традициям и культуре разных народов.

На мероприятии выступил поэт Хасан Балаев, который отметил, что сохранение и развитие ингушского языка, распространение традиций духовной культуры ингушского народа является ключевым моментом преемственности поколений.

Руководитель вокального кружка Заира Алхоева отметила, что отсутствие разговорной практики, письма и чтения могут привести к забыванию, искажению даже родного языка. Она призвала своих воспитанников пользоваться родным языком в повседневной жизни.

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