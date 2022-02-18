В ДК сельского поселения Барсуки Ингушетии прошел литературный час для школьников в рамках Декады родного языка и литературы

Как отметили организаторы, цель данного мероприятия — способствовать повышению уровня творческой активности у воспитанников, воспитывать чувства уважения друг к другу, к обычаям, традициям и культуре разных народов.

На мероприятии выступил поэт Хасан Балаев, который отметил, что сохранение и развитие ингушского языка, распространение традиций духовной культуры ингушского народа является ключевым моментом преемственности поколений.

Руководитель вокального кружка Заира Алхоева отметила, что отсутствие разговорной практики, письма и чтения могут привести к забыванию, искажению даже родного языка. Она призвала своих воспитанников пользоваться родным языком в повседневной жизни.