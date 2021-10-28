В ДК сельского поселения Чемульга Ингушетии прошло мероприятие для школьников «Золотая осень»

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В Доме культуры сельского поселения Чемульга Сунженского района состоялось литературно-музыкальное мероприятие для школьников «Золотая осень», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Организаторы мероприятия худрук Л. Амриева и методист М. Алхастова подготовили для ребят интересную конкурсную программу: школьники читали стихи и пели песни про осень, участвовали в демонстрации осенних нарядов и в выставке даров осени. Среди участниц конкурса была выбрана мисс «Золотая осень», ею стала Сумайя Хациева.

«Юные участники праздника получили массу положительных эмоций», — отметили организаторы мероприятия.

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