В ДК сельского поселения Кантышево Ингушетии провели мероприятие, посвященное Сталинградской битве

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В Доме культуры сельского поселения Кантышево провели исторический час «Незабываемые дни февраля», посвящённый Сталинградской битве.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, в ходе мероприятия школьники вспомнили о том, как началась Великая Отечественная война, узнали много новых фактов об одной из самых масштабных и кровавых битв Второй мировой войны.

Ребятам рассказали о великом народном подвиге, единстве и мужестве защитников города Сталинграда, о том, что битва за Сталинград стала коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны.

Комментарии 1

Алисхан 3 февраля, 2022 - 11:43
Пленение Паулюса обеспечивал ингуш Королев Джабраил Дабиевич со своей разведгруппы Кабардинского полка. Обычная работа была у разведгруппы. Его имени улица названа в Волгограде.

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