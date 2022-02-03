В ДК сельского поселения Кантышево Ингушетии провели мероприятие, посвященное Сталинградской битве
В Доме культуры сельского поселения Кантышево провели исторический час «Незабываемые дни февраля», посвящённый Сталинградской битве.
Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, в ходе мероприятия школьники вспомнили о том, как началась Великая Отечественная война, узнали много новых фактов об одной из самых масштабных и кровавых битв Второй мировой войны.
Ребятам рассказали о великом народном подвиге, единстве и мужестве защитников города Сталинграда, о том, что битва за Сталинград стала коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны.
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