В ДК сельского поселения Сагопши Ингушетии проходит сход граждан по поводу обстрела членов «Антилирики»
В Доме культуры сельского поселения Сагопши Малгобекского района проходит сход граждан по поводу обстрела представителей «Антилирики». Местные жители решают, как защитить членов общественного движения и как противодействовать распространению наркотиков, сообщил газете «Ингушетия» один из участников схода.
Ранее в социальной сети «Инстаграм» официальная группа антинаркотического движения «Антилирика» в Малгобеке объявляла о сходе граждан по поводу обстрела двух участников движения.
Напомним, что 1 июня текущего года в Малгобеке двое членов антинаркотического движения «Антилирика» получили ранения при попытке досмотреть чужой автомобиль, владелец авто открыл огонь по ним из травматического пистолета. Пострадавшие в состоянии средней тяжести госпитализированы в малгобекскую больницу.
По данному факту проводится проверка.