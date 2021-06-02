В ДК сельского поселения Сагопши Ингушетии проходит сход граждан по поводу обстрела членов «Антилирики»

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В Доме культуры сельского поселения Сагопши Малгобекского района проходит сход граждан по поводу обстрела представителей «Антилирики». Местные жители решают, как защитить членов общественного движения и как противодействовать распространению наркотиков, сообщил газете «Ингушетия» один из участников схода.

Ранее в социальной сети «Инстаграм» официальная группа антинаркотического движения «Антилирика» в Малгобеке объявляла о сходе граждан по поводу обстрела двух участников движения.

Напомним, что 1 июня текущего года в Малгобеке двое членов антинаркотического движения «Антилирика» получили ранения при попытке досмотреть чужой автомобиль, владелец авто открыл огонь по ним из травматического пистолета. Пострадавшие в состоянии средней тяжести госпитализированы в малгобекскую больницу.

По данному факту проводится проверка.

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