В ДК сельского поселения Сагопши Ингушетии проходит сход граждан по поводу обстрела членов «Антилирики»

Ранее в социальной сети «Инстаграм» официальная группа антинаркотического движения «Антилирика» в Малгобеке объявляла о сходе граждан по поводу обстрела двух участников движения.

Напомним, что 1 июня текущего года в Малгобеке двое членов антинаркотического движения «Антилирика» получили ранения при попытке досмотреть чужой автомобиль, владелец авто открыл огонь по ним из травматического пистолета. Пострадавшие в состоянии средней тяжести госпитализированы в малгобекскую больницу.

По данному факту проводится проверка.