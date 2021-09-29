В ДК сельского поселения Сагопши Ингушетии прошел конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни»

В конкурсе приняли участие младшие школьники. Дети творчески отнеслись к мероприятию. Помимо рисунков, посредством которых они призвали всех к соблюдению режима дня и здорового питания, ребята подготовили рассказы о вреде, наносимом организму человека при злоупотреблении алкоголем, табаком, наркотиками.

«Целью конкурса являлось содействие сохранению, укреплению психологического здоровья, формирование активной жизненной позиции в вопросах здорового образа жизни», — отметили организаторы мероприятия.