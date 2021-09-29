Конкурс

В ДК сельского поселения Сагопши Ингушетии прошел конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни»

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В Доме культуры сельского поселения Сагопши Малгобекского района состоялся конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни», сообщила пресс-служба республиканского Дома народного творчества Ингушетии.

В конкурсе приняли участие младшие школьники. Дети творчески отнеслись к мероприятию. Помимо рисунков, посредством которых они призвали всех к соблюдению режима дня и здорового питания, ребята подготовили рассказы о вреде, наносимом организму человека при злоупотреблении алкоголем, табаком, наркотиками.

«Целью конкурса являлось содействие сохранению, укреплению психологического здоровья, формирование активной жизненной позиции в вопросах здорового образа жизни», — отметили организаторы мероприятия.

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