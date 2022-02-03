В ДК сельского поселения Южное Ингушетии провели беседу со школьниками о родном языке

Школьникам рассказали, что первый язык, который изучает человек, — это родной язык. С его помощью люди думают, читают, пишут, общаются.

«Правильно говорить и писать на родном языке — это долг каждого человека перед своей страной. Поэтому всем необходимо знать и беречь свой язык», — сказала в заключение ведущая мероприятия.