В ДК сельского поселения Южное Ингушетии провели беседу со школьниками о родном языке
В Доме культуры сельского поселения Южное Малгобекского района прошла беседа на тему «Язык наш прекрасный, богатый и звучный», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
Школьникам рассказали, что первый язык, который изучает человек, — это родной язык. С его помощью люди думают, читают, пишут, общаются.
«Правильно говорить и писать на родном языке — это долг каждого человека перед своей страной. Поэтому всем необходимо знать и беречь свой язык», — сказала в заключение ведущая мероприятия.
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