В ДК сельского поселения Южное Ингушетии провели беседу со школьниками о родном языке

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В Доме культуры сельского поселения Южное Малгобекского района прошла беседа на тему «Язык наш прекрасный, богатый и звучный», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Школьникам рассказали, что первый язык, который изучает человек, — это родной язык. С его помощью люди думают, читают, пишут, общаются.

«Правильно говорить и писать на родном языке — это долг каждого человека перед своей страной. Поэтому всем необходимо знать и беречь свой язык», — сказала в заключение ведущая мероприятия.

Комментарии 1

Алисхан 3 февраля, 2022 - 14:19
Интересно,что слово родНой язык содержит два слова Род Ноя. Ингуши от внука Иафета,сына Ноя. Значит в семье Ноя говорили на ингушском языке?

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