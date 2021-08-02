В ДК сельского поселения Зязиков-Юрт Ингушетии прошел конкурс рисунка на асфальте «Дружба глазами детей»

В конкурсе приняли участие воспитанники сельского ДК. Юные художники отобразили своё искреннее видение дружбы. Победителям конкурса были вручены денежные призы от руководителя ДК Тамары Чаниевой. Все участники мероприятия также были поощрены подарками от руководителя вокального кружка Фатимы Чапановой.

Как отметили организаторы мероприятия, оно было проведено с целью воспитания толерантного отношения детей друг к другу и формирования умения жить в мире с другими людьми.