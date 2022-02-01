Мероприятие было посвящено зимним праздникам, которым на Руси уделялось особое внимание.

«Программа получилась интересной и информационно насыщенной. Детям рассказали об обычаях и традициях русского народа, школьники читали тематические стихи, отгадывали загадки ведущей, живо отвечали на вопросы, которые задавались намеренно для того, чтобы проверить их на внимание», — рассказала художественный руководитель ДК Тамара Чаниева.

Завершилась программа просмотром видеоролика, в котором подробно рассказывалось, как на Руси праздновали такие праздники, как Святки, Колядки, Сочельник, Рождество.

Сладкие гостинцы всем участникам мероприятия преподнесла заведующая библиотекой при ДК Лариса Яшумова. Она, как носитель русской культуры, поведала детям некоторые тонкости обычаев и традиций, с которыми знакома не понаслышке.