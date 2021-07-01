В дни летних каникул в Новом Реданте для детей проходит программа «Ловкие, смелые, сильные»

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В дни летних каникул работники Дома культуры и библиотеки сельского поселения Новый Редант Малгобекского района проводят для ребят различные развлекательно-познавательные мероприятия, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Проект «Ловкие, смелые, сильные» включает в себя увлекательные путешествия в чудесный мир книг с любимыми литературными героями, конкурсы, игры и другие мероприятия, прививающие участникам интерес к познанию родного края, воспитывающие чувство любви к Родине.

«Каждое лето мы совместно с библиотекарями стараемся сделать для своих воспитанников необыкновенным, незабываемым. Конкурсы, игры, приключения, путешествия и подарки позволяют сделать досуг детей не только интересным, но и полезным. Для нас лето становится еще одной возможностью привлечения детей и подростков к чтению», — рассказала руководитель учреждения Марета Ханиева.

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