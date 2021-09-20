Безопасность

В дни выборов пожаров и происшествий на избирательных участках не зарегистрировано — МЧС Ингушетии

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С 17 по 19 сентября текущего года личным составом ГУ МЧС России по Ингушетии осуществлялось дежурство, в дни выборов пожаров и происшествий на избирательных участках не зарегистрировано.

Как сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства, в целом выборы в регионе прошли в спокойной, доброжелательной атмосфере, за ходом голосования тщательно следили общественные наблюдатели, на всех избирательных участках безопасность обеспечивали сотрудники МЧС России и полиции.

Залогом спокойного дежурства стала заранее проведенная подготовительная работа по проверке объектов на предмет соблюдения мер пожарной безопасности. На участках перед их открытием были проверены первичные средства пожаротушения, пожарная сигнализация, пути эвакуации.

Также с членами избирательных комиссий были проведены инструктажи по их действиям на случай возникновения пожара. Все эти принятые профилактические меры дали свой результат — выборы прошли без происшествий, отмечается в релизе.

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