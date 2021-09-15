Ярмарка

В дни выборов в Назрановском районе Ингушетии будут работать ярмарки

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В дни голосования на выборах 17-19 сентября в Назрановском районе республики будут работать ярмарки.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, праздничные ярмарки будут проходить 17 сентября в сельском поселении Экажево на улице Джабагиева, напротив НОШ № 1; 18 сентября — в сельском поселении Плиево, рядом со школой № 3; 19 сентября — в сельском поселении Сурхахи, на ул. Овражной, на площадке перед центральной мечетью.

Напомним, выбирать предстоит депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Народного собрания Республики Ингушетия седьмого созыва.

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